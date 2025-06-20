Google добавит ИИ-генерацию видео через Veo 3 прямо в YouTube

Об этом рассказал генеральный директор платформы Нил Мохан во время выступления на фестивале Cannes Lions.

На данный момент пользователи Shorts уже могут использовать модель Veo 2 для генерации фоновых сцен с помощью функции Dream Screen. Veo 3 обещает более высокое качество видео, поддержку звука и, вероятно, новые форматы генерации — возможно, полноценные ролики по текстовому описанию.

Пока неизвестно, будет ли использование Veo 3 в Shorts бесплатным. Сейчас доступ к модели предоставляется только через платные подписки Google AI Pro и AI Ultra. Google не уточнил, сохранится ли такая схема и для YouTube.

Тем временем YouTube Shorts продолжает расти — ежедневная аудитория уже превысила 200 млрд просмотров.

Встраивание мощного ИИ-инструмента вроде Veo 3 может радикально изменить подход к созданию контента и дать авторам новый инструмент для креатива без съёмок и монтажа.