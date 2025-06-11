Google добавит кнопку ИИ-режима прямо в веб-поиск рядом с микрофоном и Google Lens

Новый элемент интерфейса выглядит как значок увеличительного стекла с мерцающим эффектом и размещён внутри овальной кнопки справа от строки поиска.

Нажатие на неё открывает страницу google.com/aimode, где пользователь может быстро получить доступ к истории запросов через боковую панель. Если в поисковой строке уже введён запрос, нажатие на кнопку моментально запускает ИИ-режим.

На стадии загрузки страницы появляется анимация вокруг кнопки, которая затем плавно исчезает. Судя по всему, функция доступна участникам программы Search Labs, но пока не получила широкого распространения.

Аналогичная интеграция AI Mode уже есть в мобильном приложении Google на Android и iOS — в виде отдельной кнопки внутри строки поиска. Теперь Google расширяет эксперимент и на десктопную версию.