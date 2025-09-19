Google Gemini стал первым ИИ, который решил непосильную людям задачу по программированию

Речь идет о Международной студенческой олимпиаде по программированию (ICPC) 2025 года, финал которой прошел в Баку. Там модель не только заняла место в «золотой группе», но и решила одну из задач, с которой не справился ни один человек.

Gemini смог корректно выполнить 10 из 12 предложенных заданий, что соответствует уровню призеров чемпионата.

Одну из задач — распределение жидкости по сети взаимосвязанных труб с бесконечным числом конфигураций — модель решила менее чем за полчаса. Для этого она применила игровой теоретический подход и алгоритм на основе теоремы минимакса.

Google отмечает, что такой уровень абстрактного мышления выводит Gemini на новый этап в сторону AGI.

По мнению компании, навыки, продемонстрированные на ICPC, могут быть применены в самых разных областях — от разработки лекарств до проектирования микрочипов.

Эксперты подчеркивают: будущее лежит в коллаборации человека и ИИ, где алгоритмы будут предлагать неожиданные решения, а люди проверять их на практике.