Google Gemini вышел на всех часах с Wear OS 4 и новее

Gemini понимает более естественные голосовые команды и умеет отвечать не только голосом, но и текстом или изображениями. Также он предлагает быстрые кнопки оценки и обратной связи.

Главное преимущество — поддержка расширений. С помощью Gemini можно искать в Google, отправлять сообщения, запускать YouTube Music, управлять календарём, прокладывать маршруты в Maps и даже работать с Gmail.

Также он умеет запоминать мелочи вроде номера шкафчика или места на парковке.