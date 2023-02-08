Google глотает пыль: Microsoft анонсировала поисковик Bing нового поколения с искусственным интеллектом

Всё дело в том, что на ней редмондская компания объявила о запуске нового поколения поисковой системы Bing и браузера Edge. В основе обеих продуктов будет лежать технологии искусственного интеллекта, ставшие основой для нашумевшего чат-бота ChatGPT.

Это обновление направлено на улучшение поискового опыта за счёт предоставления более релевантных результатов, функции чата для более сложного поиска и возможности генерировать контент.

В Microsoft отдельное внимание уделили переосмыслению пользовательского опыта: поиск, просмотр веб-страниц и чат объединены в нечто единое.