Google глотает пыль: Microsoft анонсировала поисковик Bing нового поколения с искусственным интеллектом

Google глотает пыль: Microsoft анонсировала поисковик Bing нового поколения с искусственным интеллектомА также улучшенную версию браузера Edge
Microsoft провела презентацию, которая в конечном итоге может стать историческим моментом.
Фото: Microsoft
Всё дело в том, что на ней редмондская компания объявила о запуске нового поколения поисковой системы Bing и браузера Edge. В основе обеих продуктов будет лежать технологии искусственного интеллекта, ставшие основой для нашумевшего чат-бота ChatGPT.
Это обновление направлено на улучшение поискового опыта за счёт предоставления более релевантных результатов, функции чата для более сложного поиска и возможности генерировать контент.
В Microsoft отдельное внимание уделили переосмыслению пользовательского опыта: поиск, просмотр веб-страниц и чат объединены в нечто единое.
Microsoft
Браузер Edge также был обновлён за счет возможностей искусственного интеллекта и нового внешнего вида, а также получил две новые функции — Chat и Compose.
Отмечается, что Microsoft и OpenAI намеренно внедряют меры защиты от вредного контента, такой, например, как дезинформация. Эти усилия направлены на то, чтобы новые инструменты Bing и Edge на базе ИИ стали «надежнём и ответственным ИИ-пилотом в Интернете».