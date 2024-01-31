Google готовит масштабное обновление дизайна Wear OS для «Android-часов»Ждем релиза Wear OS 5
Ключевым нововведением станет внедрение тематического оформления Material You, которое предложит пользователям новые опции цветового оформления.
Material You принесет в Wear OS динамическую цветовую палитру, позволяя цветам интерфейса часов автоматически адаптироваться под цвета на циферблате.
Это изменение уже начало проявляться у некоторых владельцев Pixel Watch, где стандартные белые акценты Wear OS были заменены на синие оттенки, используемые системой динамических цветов Material You по умолчанию.
Кроме того, Google разрабатывает новый дизайн для меню приложений Wear OS, предлагая пользователям выбор между традиционным списком приложений и новым видом сетки.
Это изменение может сделать навигацию по приложениям более интуитивно понятной и удобной, хотя пока неясно, будет ли новый дизайн напоминать «соты» Apple Watch или квадратную сетку, привычную для пользователей Android.