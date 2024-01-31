Google готовит масштабное обновление дизайна Wear OS для «Android-часов»

Кроме того, Google разрабатывает новый дизайн для меню приложений Wear OS, предлагая пользователям выбор между традиционным списком приложений и новым видом сетки.

Это изменение может сделать навигацию по приложениям более интуитивно понятной и удобной, хотя пока неясно, будет ли новый дизайн напоминать «соты» Apple Watch или квадратную сетку, привычную для пользователей Android.