Наука и технологии
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Google готовит неожиданный анонс на презентации Samsung Galaxy S20
Неожиданная коллаборация
Уже совсем скоро состоится официальная презентация нового поколения флагманских смартфонов Samsung Galaxy S20. И если о данной линейке, также как и о гибкой раскладушке Galaxy Z Flip, мы знаем практически все, то вот появление на сцене представителей компании Google оказалось для всех нас заметным таким сюрпризом.
Так, в сети появилось официальное объявление от поискового гиганта, в котором компания говорит о том, что в рамках Galaxy Unpacked 2020 состоится некий “захватывающий анонс”, который имеет непосредственное отношение к операционной системе от Google — Android. Есть две версии того, что же компания нам покажет: либо это будет глубокая интеграция фирменного приложения для видеозвонков Duo, либо же Google представит специальную версию Android для гибких раскладушек, таких как Galaxy Z Flip и Motorola RAZR 2019. В любом случае, ждать осталось недолго, так что совсем скоро мы все узнаем.
Напомним, что анонс линейки Samsung Galaxy S20 и Galaxy Z Flip состоится уже в самое ближайшее время — 11 февраля 2020 года.