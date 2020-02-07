Google готовит неожиданный анонс на презентации Samsung Galaxy S20

Так, в сети появилось официальное объявление от поискового гиганта, в котором компания говорит о том, что в рамках Galaxy Unpacked 2020 состоится некий “захватывающий анонс”, который имеет непосредственное отношение к операционной системе от Google — Android. Есть две версии того, что же компания нам покажет: либо это будет глубокая интеграция фирменного приложения для видеозвонков Duo, либо же Google представит специальную версию Android для гибких раскладушек, таких как Galaxy Z Flip и Motorola RAZR 2019. В любом случае, ждать осталось недолго, так что совсем скоро мы все узнаем.

Напомним, что анонс линейки Samsung Galaxy S20 и Galaxy Z Flip состоится уже в самое ближайшее время — 11 февраля 2020 года.