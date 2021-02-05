Google готовится выпустить первую версию новейшего Android 12

Началось всё с того, что накануне вечером Google обновила приложение Android Beta Feedback, пишет 9to5Google. С его помощью разработчики, тестировавшие бета-сборки Android 10 и Android 11, сообщали поисковому гиганту о тех или иных ошибках.

И вот вчера те, кто не стал удалять со своих смартфонов клиент приложения, получили уведомление о новом обновлении для него. Интернет-инсайдеры заявляют, что это первая весточка старта тестирования Android 12, которое состоится уже в ближайшее время.