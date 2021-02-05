Наука и технологии
Сегодня в 11:57
Google готовится выпустить первую версию новейшего Android 12
Энтузиасты уже получили явный намёк на то, что это случится совсем скоро
В сети появились первые данные, согласно которым можно ждать скорейшего выхода самой первой версии новейшего Android 12. Речь идёт о превью для разработчиков, которая в прошлом году, например, вышла как раз в феврале.
Началось всё с того, что накануне вечером Google обновила приложение Android Beta Feedback, пишет 9to5Google. С его помощью разработчики, тестировавшие бета-сборки Android 10 и Android 11, сообщали поисковому гиганту о тех или иных ошибках.
И вот вчера те, кто не стал удалять со своих смартфонов клиент приложения, получили уведомление о новом обновлении для него. Интернет-инсайдеры заявляют, что это первая весточка старта тестирования Android 12, которое состоится уже в ближайшее время.