Google грозит штраф на полмиллиона рублей за дипломные работы

Комиссия Федеральной антимонопольной службы России приняла решение о наличии в контекстной рекламе поисковой системы Google нарушения требования российского закона о рекламе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС признала недопустимыми контекстные рекламные объявления в Google Adwords по написанию дипломных работ. В сервисе Google Adwords такая реклама распространялась в декабре 2018 года.

В соответствии с российским законодательством не допускается реклама услуг по подготовке и написанию дипломных, диссертаций и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации.

Как подчеркнула ФАС, рекламное объявление клиента распространяется в системе AdWords только после того, как оно прошло проверку со стороны модерационных систем — технических «фильтров» и самообучающейся автоматической системы, а в случае выявления при фильтрации сомнительной рекламы и «ручной» проверки.

Google несёт ответственность за нарушение требований законодательства как рекламораспространитель. В отношении компании готовится к возбуждению дело об административном правонарушении. Штраф может составить от 100 до 500 тысяч рублей.