Google и Accel будут совместно финансировать стартапы ИИ в Индии

Каждый стартап сможет получить до 2 миллионов долларов совместных инвестиций. Основное внимание будет уделяться проектам в области развлечений, креативных технологий, автоматизации труда и программирования. Это первое подобное партнерство Google с венчурным фондом.

Ранее компания объявила о планах инвестировать 15 миллиардов долларов в строительство центра обработки данных в штате Андхра-Прадеш. Рынок искусственного интеллекта Индии, по прогнозам, достигнет 17 миллиардов долларов к 2027 году. Глобальные расходы на ИИ в 2025 году могут составить около 1,5 триллиона долларов.