Google и Accel будут совместно финансировать стартапы ИИ в Индии

Опубликовано 25 ноября 2025, 22:301 мин.
Google и Accel будут совместно финансировать стартапы ИИ в ИндииПартнерство направлено на поддержку проектов
Компания Google и венчурный фонд Accel объявили о партнерстве для финансирования индийских стартапов, работающих в сфере искусственного интеллекта (ИИ). В рамках инициативы планируется поддержать не менее 10 молодых компаний на ранней стадии развития.
Каждый стартап сможет получить до 2 миллионов долларов совместных инвестиций. Основное внимание будет уделяться проектам в области развлечений, креативных технологий, автоматизации труда и программирования. Это первое подобное партнерство Google с венчурным фондом.
Ранее компания объявила о планах инвестировать 15 миллиардов долларов в строительство центра обработки данных в штате Андхра-Прадеш. Рынок искусственного интеллекта Индии, по прогнозам, достигнет 17 миллиардов долларов к 2027 году. Глобальные расходы на ИИ в 2025 году могут составить около 1,5 триллиона долларов.