Наука и технологии
Опубликовано 05 июня 2025, 15:18
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Google и Чили проложат подводный интернет-кабель до Австралии и Азии

Проект планируют завершить к 2027 году
Компания Google и правительство Чили подписали соглашение о строительстве подводного кабеля длиной почти 15 тысяч километров, который соединит Латинскую Америку с Австралией и странами Азии. Новый кабель должен заработать к 2027 году и станет первым на территории южной части Тихого океана.
Google и Чили проложат подводный интернет-кабель до Австралии и Азии

© Ferra.ru

Это соглашение стало первым подобным случаем, когда Google заключает прямой договор с государством. По словам представителей чилийского правительства, проект поможет укрепить связи с азиатскими странами, включая Китай — крупнейшего торгового партнера Чили. Кроме того, он поддержит стремление страны стать цифровым хабом региона.

Новый кабель должен улучшить интернет-соединение, в том числе ускорить работу популярных азиатских платформ вроде TikTok. Также он может быть полезен для передачи научных данных, в частности в области астрономии, и для горнодобывающей отрасли. Чилийские власти отмечают, что прямое соединение с Австралией откроет возможность создания совместных диспетчерских центров для компаний, работающих в обеих странах.

Проект будет реализован при участии государственной компании Desarrollo Pais. Ожидается, что Чили вложит в него около 25 миллионов долларов. Общая стоимость оценивается от 300 до 550 миллионов, но точная сумма пока не раскрыта.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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