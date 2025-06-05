Google и Чили проложат подводный интернет-кабель до Австралии и Азии

Это соглашение стало первым подобным случаем, когда Google заключает прямой договор с государством. По словам представителей чилийского правительства, проект поможет укрепить связи с азиатскими странами, включая Китай — крупнейшего торгового партнера Чили. Кроме того, он поддержит стремление страны стать цифровым хабом региона.

Новый кабель должен улучшить интернет-соединение, в том числе ускорить работу популярных азиатских платформ вроде TikTok. Также он может быть полезен для передачи научных данных, в частности в области астрономии, и для горнодобывающей отрасли. Чилийские власти отмечают, что прямое соединение с Австралией откроет возможность создания совместных диспетчерских центров для компаний, работающих в обеих странах.

Проект будет реализован при участии государственной компании Desarrollo Pais. Ожидается, что Чили вложит в него около 25 миллионов долларов. Общая стоимость оценивается от 300 до 550 миллионов, но точная сумма пока не раскрыта.