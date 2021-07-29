Google и Facebook не будут пускать в офис непривитых сотрудников

Что интересно, поисковый гигант вовсе не одинок в подобном подходе. Некоторое время назад также стало известно и о том, что схожую политику ввела крупнейшая соцсеть — Facebook.

Как пишет TechCrunch, пока что данная практика относится лишь к американским офисам. Правда, в дальнейшем она, скорее всего, будет распространена и на прочие подразделения IT-гигантов.

Вместе с тем, та же Google намерена сохранить удалённый режим работы до 18 октября 2021 года. Связано это с угрозой распространения дельта-штамма COVID-19.