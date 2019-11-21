Наука и технологии
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Google и Facebook обвинили в нарушении прав человека
Но вряд ли компании примут во внимание подобное обвинение, прозвучавшее уже не в первый раз
Международная правозащитная организация Amnesty International выступила с официальным сообщением о том, что действующие бизнес-модели компаний Google и Facebook напрямую угрожают правам человека.
Так, по мнению правозащитной организации, прямо сейчас обе компании позволяют себе "беспрецедентное посягательство" на базовое право на личное пространство каждого человека. Также специалисты отметили, что Google и Facebook косвенно подвергают серьезному риску ряд других прав, начиная от свободы слова и заканчивая свободой мысли и свободой от подвержения дискриминации.
”Бизнес-модель компаний, основанная на наблюдении за действиями пользователей, заставляет людей заключать фаустовскую сделку, согласно которой они могут пользоваться своими правами человека онлайн, только подчиняясь системе, основывающейся на нарушениях прав человека”, — говорится в докладе специалистов.