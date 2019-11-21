Google и Facebook обвинили в нарушении прав человека

Так, по мнению правозащитной организации, прямо сейчас обе компании позволяют себе "беспрецедентное посягательство" на базовое право на личное пространство каждого человека. Также специалисты отметили, что Google и Facebook косвенно подвергают серьезному риску ряд других прав, начиная от свободы слова и заканчивая свободой мысли и свободой от подвержения дискриминации.

”Бизнес-модель компаний, основанная на наблюдении за действиями пользователей, заставляет людей заключать фаустовскую сделку, согласно которой они могут пользоваться своими правами человека онлайн, только подчиняясь системе, основывающейся на нарушениях прав человека”, — говорится в докладе специалистов.