Google и Facebook предложили штрафовать на миллионы рублей за цензуру российских СМИ

Помимо самой инициативы, в письме также приводятся данные Роскомнадзора, из которых следует, что Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, в том числе и к RT, Sputnik и “Россия 1”, сообщает РИА Новости, ссылаясь на текст письма ассоциации. При этом цензурой в данном случае предлагается называть “любые действия с контентом и аккаунтами российских СМИ, включая добавление любых дополнительных маркировок, которые отсутствуют у других СМИ России”.