Наука и технологии
Сегодня 07:35
Google и Facebook предложили штрафовать на миллионы рублей за цензуру российских СМИ
Интересно, как далеко зайдет эта инициатива
В сети появилась информация о том, что Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров предложила Минцифры России штрафовать Google, Facebook и прочие зарубежные интернет-компании на миллионы рублей за цензуру российских СМИ. Минимальной величиной штрафа предложено назначить 10 млн рублей.
Помимо самой инициативы, в письме также приводятся данные Роскомнадзора, из которых следует, что Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, в том числе и к RT, Sputnik и “Россия 1”, сообщает РИА Новости, ссылаясь на текст письма ассоциации. При этом цензурой в данном случае предлагается называть “любые действия с контентом и аккаунтами российских СМИ, включая добавление любых дополнительных маркировок, которые отсутствуют у других СМИ России”.
В этом году на Facebook и Twitter были наложены штрафы в размере четырех миллионов рублей. Но ФССП не обладает правами, чтобы эти деньги взыскивать с партнеров Facebook и Twitter. А в России очень много таких организаций. Необходимо дать приставам право забирать по исполнительному листу эти средства у российских рекламных партнеров, которые они должны отправить американским соцсетям.