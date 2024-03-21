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Наука и технологии
Опубликовано 21 марта 2024, 19:28
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Google и Microsoft объединились для развития чистой электроэнергии

Внимание будет уделено коммерческим проектам
Корпорации Nucor Corporation, Google и Microsoft Corporation объявили о сотрудничестве в рамках энергетической экосистемы для разработки новых бизнес-моделей и агрегации спроса на передовые технологии чистой энергии. Основное внимание будет уделено развитию первых коммерческих проектов, включая передовые виды ядерной энергетики, геотермальную энергию следующего поколения, чистый водород, хранение энергии длительного действия и другие.

Партнеры планируют выпустить запрос на информацию о потенциальных проектах в нескольких регионах США и пригласить к участию разработчиков технологий, инвесторов, утилиты и других заинтересованных сторон. Этот подход направлен на уменьшение рисков для утилит и разработчиков, рассматривающих ранние коммерческие проекты, и на осуществление инвестиций, необходимых для запуска этих проектов к началу 2030-х годов.

Компании планируют начать с пилотных проектов в США и использовать три основных рычага для ранних коммерческих проектов: заключение соглашений о сбыте энергии для технологий, находящихся на ранних стадиях коммерциализации.

Источник:World Nuclear Association
Автор:Булат Кармак
Теги:
#природа
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#Google
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#Microsoft
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#Климат