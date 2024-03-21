Google и Microsoft объединились для развития чистой электроэнергии

Партнеры планируют выпустить запрос на информацию о потенциальных проектах в нескольких регионах США и пригласить к участию разработчиков технологий, инвесторов, утилиты и других заинтересованных сторон. Этот подход направлен на уменьшение рисков для утилит и разработчиков, рассматривающих ранние коммерческие проекты, и на осуществление инвестиций, необходимых для запуска этих проектов к началу 2030-х годов.

Компании планируют начать с пилотных проектов в США и использовать три основных рычага для ранних коммерческих проектов: заключение соглашений о сбыте энергии для технологий, находящихся на ранних стадиях коммерциализации.