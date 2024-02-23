Google и соцсеть Reddit объявили о сотрудничестве в сфере обучения ИИ

Опубликовано 23 февраля 2024, 19:30
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Google и соцсеть Reddit объявили о сотрудничестве в сфере обучения ИИЗа $60 млн в год
Стало известно о соглашении между Google и Reddit об обучении ИИ-моделей корпорации на контенте социальной сети.
© Brett Jordan / Unsplash
Это соглашение компании заключили накануне выхода Reddit на IPO: в марте соцсеть разместить на бирже акции, стоимость компании могут оценить в $5 млрд.
Согласно данным Reuters, Google будет платить Reddit за обучение своих ИИ-моделей $60 млрд в год.