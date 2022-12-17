Google и TikTok через суд потребовали отменить закон о безопасности детей в интернете

Новый закон должен вступить в силу в 2024 году. Но компании уже недовольны тем, что им придётся обеспечивать максимально широкие меры безопасности для несовершеннолетних, в том числе защиту детей от потенциально опасного контента и отключение функций поиска друзей, которые могут стать лазейкой для взрослых незнакомцев, чтобы связываться с несовершеннолетними.

Корпорации считают, что им придётся выступать в качестве цензоров контента и ограничивать детей и подростков в доступе к различному контенту. А это, как сообщают компании, — нарушение Конституции США в части свободы слова.