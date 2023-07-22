Google и владельцы Facebook* подчинились требованиям Белого дома об искусственном интеллекте

Речь идёт о таких игроках рынка технологий, как Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta*, Microsoft и OpenAI. IT-гиганты обязались добровольно инвестировать в развитие кибербезопасности и разработать системы водяных знаков для маркировки контента, созданного нейросетями.

Владельцы и представители указанных корпораций в мае встречались с Байденом и обговаривали меры для контроля ИИ. Известно, что белый дом работает над формулированием и дальнейшим принятием исполнительного указа для регулирования сферы ИИ. Указ будет распространяться на все ведомства и федеральные агентства.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.