Google инвестирует $9 млрд в развитие ИИ и облачных технологий

Часть средств пойдет на строительство нового кампуса дата-центров в городе Стиллуотер. Кроме того, компания планирует увеличить мощности уже действующего центра в Приоре. Эти проекты направлены на наращивание ресурсов для работы ИИ и облачных технологий в США.

Финансирование частично будет включено в план капитальных расходов Google на 2025 год. Оставшиеся средства предназначены для будущих инвестиций. Материнская компания Alphabet в прошлом месяце повысила общий годовой бюджет капитальных затрат до примерно 85 млрд долларов.

Помимо расширения инфраструктуры, Google выделит еще 1 млрд долларов на программы обучения в сфере искусственного интеллекта. Эти средства предназначены для американских университетов и некоммерческих организаций. К инициативе уже присоединилось более сотни высших учебных заведений.

Компания отмечает, что развитие дата-центров в Оклахоме и инвестиции в образование связаны с растущим спросом на вычислительные мощности для ИИ, а также с необходимостью подготовки специалистов в этой области.