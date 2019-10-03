Google использовала бомжей для обучения собственной системы распознавания лиц

По данным анонимных источников издания, бомжей выбирали не в последнюю очередь в связи с тем, что они, вероятнее всего, никому ничего не расскажут. Некоторых из них компания вводила в заблуждение, делая вид, что просто играет с ними “в некую селфи-игру” — работники Randstad отдавали смартфон бомжам на пару минут, чтобы те снимали себя на фронтальную камеру устройства. За проделанную работу в награду им давали подарочные сертификаты на 5 долларов, но что самое отвратительное, местное законодательство позволяет обменять на наличные лишь подарочные карты номиналом от 10 долларов.

Также издание отмечает, что предпочтение при выборе “подопытных” отдавалось представителям рас с темным цветом кожи. При этом компания-партнер Google никому не сообщала, что полученные данные как-либо будут использоваться в коммерческом проекте, также как не сообщала, что по сути бомжи выполняют работу, которая в дальнейшем будет использоваться Google для обучения своих нейронных сетей. На данный момент ни Google, ни Randstad ситуацию никак не прокомментировали.