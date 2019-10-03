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Google использовала бомжей для обучения собственной системы распознавания лиц

При этом компания-партнер поискового гиганта отдавала предпочтение людям с темным цветом кожи
Американское издание The New York Daily News рассказало, что один из официальных партнеров Google, помогающий собирать данные для “обучения” нейронных сетей компании, применял спорный способ для получения необходимых материалов. Так, фирма под названием Randstad искала бездомных, которых затем использовала в качестве “моделей”, помогая нейронной сети формировать алгоритмы распознавания лиц.

По данным анонимных источников издания, бомжей выбирали не в последнюю очередь в связи с тем, что они, вероятнее всего, никому ничего не расскажут. Некоторых из них компания вводила в заблуждение, делая вид, что просто играет с ними “в некую селфи-игру” — работники Randstad отдавали смартфон бомжам на пару минут, чтобы те снимали себя на фронтальную камеру устройства. За проделанную работу в награду им давали подарочные сертификаты на 5 долларов, но что самое отвратительное, местное законодательство позволяет обменять на наличные лишь подарочные карты номиналом от 10 долларов.

Также издание отмечает, что предпочтение при выборе “подопытных” отдавалось представителям рас с темным цветом кожи. При этом компания-партнер Google никому не сообщала, что полученные данные как-либо будут использоваться в коммерческом проекте, также как не сообщала, что по сути бомжи выполняют работу, которая в дальнейшем будет использоваться Google для обучения своих нейронных сетей. На данный момент ни Google, ни Randstad ситуацию никак не прокомментировали.

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