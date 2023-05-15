Google испугалась цензуры и отменила запуск чат-бота Bard в Европе

При этом на том же мероприятии было оговорено, что Канада и Европа, к удивлению многих, окажутся вне этого списка.

Чуть позже с вопросом к Google, почему так произошло, обратились наши коллеги из Android Authority. В ответ они услышали, что компания намерена внедрять чат-бота «постепенно и ответственно, продолжая оказывать помощь и оставаясь вовлечённым партнёром для регуляторов».

И последний фрагмент с «вовлечённым партнёрством с регуляторами» намекает на то, что Bard пока обходит Евросоюз и Канаду из-за беспокойства по поводу регулирования.

К слову, это не первый случай, когда человечество сталкивается с преградами в виде регулирования для нового поколения ИИ-инструментов, таких как Bard.

Буквально несколько недель назад Италия запретила ChatGPT, выразив обеспокоенность по поводу проблем с конфиденциальностью и сбором данных. Регуляторы Италии выразили опасения, что ChatGPT нарушает политику общего регламента по защите данных Евросоюза.