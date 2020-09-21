Google изменит логотип почты Gmail

Рабочая версия нового значка выполнена в черно-белом цвете.Однако предполагается, что в конечном итоге логотип получит синий, зеленый, желтый и красный цвета. Вместо прежнего конверта компания начнет использовать букву “М” с закругленными гранями. Таким образом Google, вероятно, решила подчеркнуть внедрение опции видеоконференцсвязи Google Meet в Gmail, что позволяет компании представлять свой продукт как нечто большее, чем просто сервис электронной почты.