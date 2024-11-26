Google изменит поисковик для соответствия новым правилам ЕС

Согласно новым правилам, принятым в ЕС, Google не может отдавать предпочтение своим собственным продуктам и услугам в поисковой выдаче. Это вызвало жалобы со стороны таких игроков, как сайты сравнения цен, отели и авиакомпании, которые заявили, что после изменений их трафик снизился на 30%.

Google пообещал внедрить расширенные и одинаково оформленные блоки в поисковой выдаче, позволяя пользователям выбирать между различными сайтами для сравнения цен и поставщиками услуг. Кроме того, конкуренты смогут показывать свои цены и изображения на своих сайтах. Для сайтов сравнения цен также появятся новые рекламные блоки.