Наука и технологии
Опубликовано 26 ноября 2024, 19:30
1 мин.

Google изменит поисковик для соответствия новым правилам ЕС

Компания стремится удовлетворить требования антимонопольных властей
Google предложил новые изменения в своей поисковой системе в Европе, стремясь удовлетворить требования конкурентов и снизить возможные штрафы от антимонопольных органов ЕС. В рамках соблюдения норм Digital Markets Act (DMA), компания пообещала изменить отображение результатов поиска, чтобы не ущемлять интересы мелких конкурентов.
Google изменит поисковик для соответствия новым правилам ЕС

© Ferra.ru

Согласно новым правилам, принятым в ЕС, Google не может отдавать предпочтение своим собственным продуктам и услугам в поисковой выдаче. Это вызвало жалобы со стороны таких игроков, как сайты сравнения цен, отели и авиакомпании, которые заявили, что после изменений их трафик снизился на 30%.

Google пообещал внедрить расширенные и одинаково оформленные блоки в поисковой выдаче, позволяя пользователям выбирать между различными сайтами для сравнения цен и поставщиками услуг. Кроме того, конкуренты смогут показывать свои цены и изображения на своих сайтах. Для сайтов сравнения цен также появятся новые рекламные блоки.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Google
,
#ЕС
,
#закон