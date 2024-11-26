Google изменит поисковик для соответствия новым правилам ЕС

Опубликовано 26 ноября 2024, 19:301 мин.
Google изменит поисковик для соответствия новым правилам ЕСКомпания стремится удовлетворить требования антимонопольных властей
Google предложил новые изменения в своей поисковой системе в Европе, стремясь удовлетворить требования конкурентов и снизить возможные штрафы от антимонопольных органов ЕС. В рамках соблюдения норм Digital Markets Act (DMA), компания пообещала изменить отображение результатов поиска, чтобы не ущемлять интересы мелких конкурентов.
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Согласно новым правилам, принятым в ЕС, Google не может отдавать предпочтение своим собственным продуктам и услугам в поисковой выдаче. Это вызвало жалобы со стороны таких игроков, как сайты сравнения цен, отели и авиакомпании, которые заявили, что после изменений их трафик снизился на 30%.
Google пообещал внедрить расширенные и одинаково оформленные блоки в поисковой выдаче, позволяя пользователям выбирать между различными сайтами для сравнения цен и поставщиками услуг. Кроме того, конкуренты смогут показывать свои цены и изображения на своих сайтах. Для сайтов сравнения цен также появятся новые рекламные блоки.