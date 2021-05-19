Наука и технологии
Сегодня в 07:10
Google изобрела «голографический» видеочат будущего
Выглядит даже лучше, чем в фантатических фильмах
Google представила прототип своего нового проекта — «голографического» видеочата Project Starline. С его помощью люди могут общаться друг с другом, находясь на расстоянии. При этом выглядит это общение так, словно людей разделяет небольшое стекло.
Стоит отметить, что на сегодняшний день технология работает лишь с использованием специальных камер. Но зато продемонстрированное компанией видео показывает, как могут выглядеть видеозвонки в ближайшем будущем.
Специальная система создаёт 3D-карту пользователя, после чего передаёт сжатые данные в реальном времени на устройство другого пользователя. По итогу происходит общение, чем-то напоминающее беседу между клиентом банка и человеком за кассой.
На данный момент нет точной информации, как скоро Project Starline станет доступен широкому кругу лиц. Но то, что Google показала уже сейчас, выглядит очень многообещающе.