Google изобрела «голографический» видеочат будущего

Специальная система создаёт 3D-карту пользователя, после чего передаёт сжатые данные в реальном времени на устройство другого пользователя. По итогу происходит общение, чем-то напоминающее беседу между клиентом банка и человеком за кассой.

На данный момент нет точной информации, как скоро Project Starline станет доступен широкому кругу лиц. Но то, что Google показала уже сейчас, выглядит очень многообещающе.