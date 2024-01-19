Google изобрела ИИ, решающий геометрические задачки на уровне золотых медалистов

Новый ИИ, названный AlphaGeometry, был обучен на миллионах синтезированных теорем и доказательств, превзойдя предыдущие методы и достигнув уровня среднего золотого медалиста Международной математической олимпиады (IMO).

AlphaGeometry использует нейро-символический подход к доказательству теорем, сочетая в себе генерацию синтетических данных и специализированные символические движки.

Этот метод позволяет ИИ генерировать почти 10 млн синтетических шагов доказательства, включая конструкцию вспомогательных точек, что выходит за рамки чисто символического вывода.

ИИ был предварительно обучен на всех сгенерированных синтетических данных, а затем дообучен с акцентом на конструкцию вспомогательных точек во время поиска доказательств.