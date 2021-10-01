Google Карты начнут отображать лесные пожары

Как пишет портал Gizmodo, учитывая текущую ситуацию на американском западе, такое нововведение как никогда важно для интернет-сервисов. Любой человек сможет видеть, что происходит вокруг него и понимать, как ему строить маршрут. По словам директора Google Earth & Earth Engine Ребекки Мур, «пожарный» слой начнёт распространяться на этой неделе. Глобальная версия будет включать актуальную информацию о «большинстве крупных пожаров, которые вызывают значительные эвакуации».

Благодаря дополнительным данным Национального межведомственного пожарного центра, в США будет больше информации о пожарах, что может спасти немало жизней. По другим странам Google надеется добавить более качественные и детализированные данные в течение следующих нескольких месяцев.