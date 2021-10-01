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Google Карты начнут отображать лесные пожары

С помощью нового слоя
Компания Google готовится запустить в своём глобальном сервисе «Карты» новый слой — зоны пожаров. С помощью этого слоя пользователи будут получать актуальную, постоянно обновляемую, информацию о территориях как лесных пожаров, так любой «горящей» точки.
Google Карты начнут отображать лесные пожары

Как пишет портал Gizmodo, учитывая текущую ситуацию на американском западе, такое нововведение как никогда важно для интернет-сервисов. Любой человек сможет видеть, что происходит вокруг него и понимать, как ему строить маршрут. По словам директора Google Earth & Earth Engine Ребекки Мур, «пожарный» слой начнёт распространяться на этой неделе. Глобальная версия будет включать актуальную информацию о «большинстве крупных пожаров, которые вызывают значительные эвакуации».

Благодаря дополнительным данным Национального межведомственного пожарного центра, в США будет больше информации о пожарах, что может спасти немало жизней. По другим странам Google надеется добавить более качественные и детализированные данные в течение следующих нескольких месяцев.