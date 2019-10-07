Наука и технологии
Сегодня 15:11
Google Карты засняли обнаженную пару на улице
Правда, сейчас изображение доступно лишь в отредактированном виде
Тайваньское интернет-издание Liberty Times Net опубликовало информацию о том, что местные пользователи соцсетей были крайне удивлены находкой, сделанной в Google Картах. Так, они, при просмотре улиц через сервис, обнаружили обнаженную пару, расположившуюся у машины белого цвета на обочине дороги.
Первоначально изображение, опубликованное на Google Картах не было как-либо отредактировано — на нем можно было видеть обнаженных мужчину и женщину. Но сейчас, судя по всему после скандала, изображение полностью отредактировано — сейчас видны лишь размытые силуэты людей из которых мало что можно понять.
”Пользователи могут обратиться к инструкциям по правилам размещения контента, чтобы понять, какой будет запрещен. Это в том числе порнография или контент, носящий сексуальный подтекст”, — заявил представитель Google.
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