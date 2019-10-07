Google Карты засняли обнаженную пару на улице

Первоначально изображение, опубликованное на Google Картах не было как-либо отредактировано — на нем можно было видеть обнаженных мужчину и женщину. Но сейчас, судя по всему после скандала, изображение полностью отредактировано — сейчас видны лишь размытые силуэты людей из которых мало что можно понять.