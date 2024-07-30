Google хочет свести к минимуму время, проведенное на светофоре, с помощью ИИ

Разработка направлена на уменьшение загрязнения, вызванного остановками и разгонами автомобилей на перекрестках.

ИИ анализирует потоки машин, время ожидания и синхронизацию светофоров, предлагая улучшения, например, сокращение длительности красного света в непиковые часы.

Эти рекомендации могут быть внедрены за считанные минуты с использованием существующей инфраструктуры.

Инициатива уже опробована в таких городах, как Рио-де-Жанейро, Сиэтл, Бангалор и Бостон. Google предоставляет панель управления с рекомендациями и аналитикой, отслеживающей эффект от изменений.

Сообщается, что в результате использования технологии, удалось сократить расход топлива и выбросы для 30 млн поездок в месяц, а также уменьшить остановки до 30%.