Google купил крупнейшего производителя носимой электроники

Сама Fitbit уже успела заявить о том, что устройства, выпущенные компанией, продолжат свое существование, точно также как и продолжат свое существования приложения для iOS и Android. Сделка должна закрыться к 2020 году, сразу после того, как все соответствующие органы одобрят покупку Google.

”За прошедшие годы Google добилась успехов в работе с партнерами в области носимой электроники с Wear OS и Google Fit, но мы видим возможность еще больше инвестировать в Wear OS, а также выпускать на рынок носимые устройства Made by Google. Fitbit был истинным пионером в отрасли и создал отличные продукты и активное сообщество пользователей. Работая в тесном контакте с командой экспертов Fitbit и объединяя лучшие разработки в сфере ИИ, программное обеспечение и оборудование, мы можем достичь инноваций в носимых устройствах и создавать продукты, которые принесут пользу еще большему количеству людей во всём мире”,— рассказал вице-президент и глава аппаратного подразделения Google Рик Остерлох.