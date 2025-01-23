Google купила часть бизнеса HTC для развития XR-устройств

Google подтвердила, что приобретение ускорит развитие платформы Android XR, а также укрепит экосистему устройств, таких как очки и шлемы расширенной реальности. Это не первый крупный контракт между компаниями — в 2017 году Google приобрела часть бизнеса HTC по производству смартфонов за $1,1 миллиарда.

HTC, в свою очередь, сохраняет права на свои интеллектуальные разработки, предоставив Google лишь неэксклюзивную лицензию. Вице-президент HTC Лу Цзя-те отметил, что компания сможет и дальше использовать и развивать свои технологии.

Помимо этого, HTC и Google заявили о намерении изучить возможности дальнейшего сотрудничества.