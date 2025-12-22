Google купит энергетическую фирму для ЦОД за $4,75 млрд

Опубликовано 22 декабря 2025, 23:331 мин.
Google купит энергетическую фирму для ЦОД за $4,75 млрдКрупная сделка
Alphabet, материнская компания Google, объявила о покупке разработчика чистой энергии Intersect Power. Сумма сделки составляет 4,75 миллиарда долларов наличными, с учетом долгов приобретаемой компании. Это одно из крупнейших приобретений технологического гиганта для расширения инфраструктуры центров обработки данных, необходимой для развития искусственного интеллекта (ИИ).
Цель сделки — обеспечить растущие энергопотребности дата-центров Google. Стареющие энергосети США не справляются с быстро возросшим спросом на электричество из-за развития ИИ, нового промышленного производства и общей электрификации.
Intersect Power, поддерживаемая инвестиционной компанией TPG, является разработчиком ветряных и солнечных электростанций. По информации с ее сайта, объем активов компании в США, находящихся в эксплуатации или на стадии строительства, оценивается в 15 миллиардов долларов.