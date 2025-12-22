Google купит энергетическую фирму для ЦОД за $4,75 млрд

Цель сделки — обеспечить растущие энергопотребности дата-центров Google. Стареющие энергосети США не справляются с быстро возросшим спросом на электричество из-за развития ИИ, нового промышленного производства и общей электрификации.

Intersect Power, поддерживаемая инвестиционной компанией TPG, является разработчиком ветряных и солнечных электростанций. По информации с ее сайта, объем активов компании в США, находящихся в эксплуатации или на стадии строительства, оценивается в 15 миллиардов долларов.