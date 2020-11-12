Google лишит пользователей бесплатного хранилища для фото в Google Photos

Что интересно, эти 15 ГБ будут разделяться с остальными сервисами Google, такими как Gmail и Google Docs, сообщает компания в своем официальном блоге. При этом если пользователь захочет получить более 15 ГБ под свои фотографии, ему будет необходимо оформить подписку. В качестве примера такой подписки Google называет собственный Google One, который предоставляет 100 ГБ за 139 рублей в месяц.

Напомним, что ранее любой желающий мог выбрать, в каком качестве загружать фотографии в облако Google Photos: в исходном или высоком. В первом случае количество предоставляемого места было ограничено, а вот высококачественные фотографии можно было загружать без каких-либо ограничений.