Google могут оштрафовать на 5 млрд долларов за слежку в режиме приватного просмотра

Согласно информации из иска, Google отслеживает пользователей, даже при попытках отключить сбор данных или при использовании режима “частного просмотра” в Safari и прочих браузерах. В иске отметили, что все это осуществляется без согласия пользователя. В то же время, представители Google заявляют о том, что пользователи сами предоставили разрешение, в то время как политика конфиденциальности не скрывает процессы сбора данных.

Помимо прочего в компании также отметили, что приватный режим не гарантирует “невидимость” , действия пользователя в его рамках все еще будут отображены посещаемым веб-сайтам и другим аналитическим или рекламным службам. Суд, в свою очередь, посчитал, что Google не сообщила пользователям об этих деталях в полном объеме.