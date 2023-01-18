Google может представить собственную «умную» метку для отслеживания местоположения уже в 2023 году

Якобы с её помощью компания хочет начать конкурировать с аналогичными продуктами от Apple и Tile. Войцеховски отметил, что поисковый разрабатывает поддержку меток в Fast Pair — фирменном методе быстрого сопряжения близлежащих устройств Bluetooth для Android.

Неанонсированное устройство получило кодовое имя Grogu в честь персонажа сериала «Мандалорец». Созданием девайса занимается команда Google Nest. Анонс новинки ожидается уже в 2023 году, скорее всего, в рамках предстоящей Google I/O 2023.

Релиз же трекеров может состояться одновременно с новыми устройствами линейки Pixel во время осеннего мероприятия Google.