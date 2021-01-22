Google может закрыть доступ к своему поиску в Австралии из-за нового закона

Представитель Google заявил, что новый закон не оставляет ИТ-гиганту совершенно никакого выбора, кроме как прекратить деятельность поиска в Австралии, сообщает The Verge. При этом в качестве аргумента в пользу своей позиции компания называет то, что её специалисты пытались найти иные выходы, но все они чрезмерно рискованные. Из-за этого Google проще просто «выключить» свой поиск в стране.

Напомним, что речь идёт об изменении, которое планирует внести правительство Австралии в Кодекс игроков медиарынка. Facebook уже отреагировала на грядущие изменения тем, что отключила вкладку «Новости» на территории страны.