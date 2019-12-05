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Google может запретить устанавливать взломанные приложения на Android
Лишая операционную систему главного преимущества перед iOS
Журналистами сайта 9to9Google был найден код в APK-файле Advanced Protection Program, который дает представление о грядущих обновлениях в Android. Так, новые изменения в операционной системе могут лишить ее ключевого преимущества перед iOS, а именно возможности скачивать приложения и игры не через Play Маркет, а с помощью сторонних ресурсов. Таким образом многие пользователи устанавливали различный взломанный софт.
Advanced Protection Program представляет из себя официальное приложение от Google, обеспечивающее защиту смартфона от взлома и вирусов. Так, буквально недавно вышло его новое обновление, в коде которого и были обнаружены строки с указанием того, что программа сможет ограничить установку приложений и игр из сторонних источников с помощью APK-файлов.
Однако отметим, что нововведение будет касаться лишь пользователей, которые зарегистрированы в системе Advanced Protection. Кроме того, пояснения к другим кодам дают понять, что Google может и отказаться от данных ограничений.