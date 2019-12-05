Google может запретить устанавливать взломанные приложения на Android

Advanced Protection Program представляет из себя официальное приложение от Google, обеспечивающее защиту смартфона от взлома и вирусов. Так, буквально недавно вышло его новое обновление, в коде которого и были обнаружены строки с указанием того, что программа сможет ограничить установку приложений и игр из сторонних источников с помощью APK-файлов.

Однако отметим, что нововведение будет касаться лишь пользователей, которые зарегистрированы в системе Advanced Protection. Кроме того, пояснения к другим кодам дают понять, что Google может и отказаться от данных ограничений.