Наука и технологии
Сегодня 10:30
Google начал рассказывать пользователям подробности о сайтах ещё до перехода в них из поиска
Удивительно, как много нововведений в поиске приготовил ИТ-гигант за столько короткое время
Google анонсировала новую функцию, которую компания добавит в свой поиск. Теперь она будет помогать пользователям узнавать о сайте ещё больше информации до того, как они перейдут на саму страницу.
Рядом с каждым поисковым результатом появится три точки, нажав на которые, пользователь увидит основную информацию о сайте, на который ему предлагается перейти, пишет Engadget. Сообщается, что в основном данные будут «подтягиваться» с Wikipedia. Новая функция будет доступна как на мобильных устройствах, так и на компьютерах.
Представители Google заявили, что новая функция будет полезна как минимум в двух случаях. С её помощью пользователям не придётся проводить второй поиск, на этот раз уже для проверки достоверности сайта, который планируется посетить. Также нововведение должно выявлять «на ходу» более надёжные источники, что может быть важно в таких сферах как финансы и законы.