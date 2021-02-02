Google начал рассказывать пользователям подробности о сайтах ещё до перехода в них из поиска

Представители Google заявили, что новая функция будет полезна как минимум в двух случаях. С её помощью пользователям не придётся проводить второй поиск, на этот раз уже для проверки достоверности сайта, который планируется посетить. Также нововведение должно выявлять «на ходу» более надёжные источники, что может быть важно в таких сферах как финансы и законы.