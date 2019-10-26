Google начал учитывать порядок слов в поисковых запросах

Новая методика предварительной тренировки систем обработки естественного языка BERT, представленная компанией в 2018 году, позволила усовершенствовать понимание контекста запросов, а также более точно находить на них ответы. Так, если ранее пользователь из США, желающий побывать в России, вводил в Google поисковой запрос “2019 USA traveler to Russia need a visa”, он его приводил на страницы, посвященные россиянам, которые планируют путешествие в США, а не наоборот, как следовало бы. Дело в том, что ранее сервис банально пропускал предлог “to” в запросе. Сейчас же данная проблема не встречается. Более того, специалисты корпорации заявляют, что благодаря BERT каждый десятый запрос распознается лучше.

Известно, что на данный момент улучшения доступны только для английского сегмента, однако планируется поэтапное внедрение обновленных поисковых запросов и на других языках.