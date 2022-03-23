Google начал вывозить сотрудников из России из-за возможной блокировки YouTube

По данным наших коллег из Bloomberg, в связи с этим поисковый гигант активно вывозит специалистов из России. При этом не сообщается ни количество «увезённых», ни то, планирует ли компания оставлять какое-то количество сотрудников в стране.

Напомним, что ещё на прошлой неделе Роскомнадзор в очередной раз предупредил Google и YouTube о возможной блокировке. О потенциальном запрете деятельности сервиса в России рассказал и заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Напомним, что на момент написания материала, Google не закрыла свой офис в России.