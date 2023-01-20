Google начала борьбу с чат-ботом ChatGPT: компания создаст альтернативную технологию

Интерес к этому боту, работающему на основе быстро самообучающейся нейросети, растёт. Это вызвало беспокойство у руководства Google из-за возможной опасности для поискового бизнеса IT-корпорации.

Для этого Пичаи организовал с Брином и Пейджем встречу, на которой были представлены доклад о текущем положении дел в сфере искусственного интеллекта и соответствующая презентация. В итоге на встрече пришли к единому видению стратегии развития собственных продуктов с ИИ. Основатели Google предложили конкретные функции чат-бота с ИИ, который планируется внедрить в поисковую систему Google.

В целом Google должна в 2023 году представить порядка 20 продуктов с технологией, аналогичной ChatGPT, и показать версию своего поисковика с функционалом чат-бота.