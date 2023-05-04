Google начала раздавать синие галочки в Gmail на манер крупных соцсетей

Суть идеи Google заключается в том, что синие галочки верификации должны помочь пользователям быстрее и легче понять, от кого пришло письмо. Иногда спам-фильтры Gmail не справляются с задачей идентификации отправителей, но с новой системой верификации риск обмана должен снизиться.

Компании смогут получить синие галочки верификации бесплатно, применив стандарт BIMI. Развертывание новой опции будет происходить постепенно — Google планирует завершить его до 6 мая включительно.