Google начала раздавать синие галочки в Gmail на манер крупных соцсетей

Google начала раздавать синие галочки в Gmail на манер крупных соцсетейВ отличие, например, от Twitter, за них не надо платить
Google внедрила синие галочки верификации в своём почтовом сервисе Gmail.
По словам представителей компании, связано это с желанием корпорации помочь пользователям легче определить, является отправитель письма мошенником или же реальной компанией.
Данное нововведение основано на технологии BIMI (Brand Indicators for Message Identification), с помощью которой компании могут добавлять свой логотип к письмам. Теперь же формат будет единым для всех.
Суть идеи Google заключается в том, что синие галочки верификации должны помочь пользователям быстрее и легче понять, от кого пришло письмо. Иногда спам-фильтры Gmail не справляются с задачей идентификации отправителей, но с новой системой верификации риск обмана должен снизиться.
Компании смогут получить синие галочки верификации бесплатно, применив стандарт BIMI. Развертывание новой опции будет происходить постепенно — Google планирует завершить его до 6 мая включительно.