Наука и технологии
08:17, 04 мая 2023
1 мин.

Google начала раздавать синие галочки в Gmail на манер крупных соцсетей

В отличие, например, от Twitter, за них не надо платить

Google внедрила синие галочки верификации в своём почтовом сервисе Gmail.

По словам представителей компании, связано это с желанием корпорации помочь пользователям легче определить, является отправитель письма мошенником или же реальной компанией.

Данное нововведение основано на технологии BIMI (Brand Indicators for Message Identification), с помощью которой компании могут добавлять свой логотип к письмам. Теперь же формат будет единым для всех.

Google начала раздавать синие галочки в Gmail на манер крупных соцсетей
Google

Суть идеи Google заключается в том, что синие галочки верификации должны помочь пользователям быстрее и легче понять, от кого пришло письмо. Иногда спам-фильтры Gmail не справляются с задачей идентификации отправителей, но с новой системой верификации риск обмана должен снизиться.

Компании смогут получить синие галочки верификации бесплатно, применив стандарт BIMI. Развертывание новой опции будет происходить постепенно — Google планирует завершить его до 6 мая включительно.

Источник:Google
Теги:
#Gmail
,
#Google
,
#TWITTER
Новости партнеров
Новости партнеров