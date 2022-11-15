Google начала тестировать новый дизайн вкладок, основанный на вашей фоновой картинке

Вдохновлённый Android, Google Chrome для настольных компьютеров получит новую динамическую тему, созданную на основе вашего текущего фона. Её можно протестировать уже сейчас — для этого достаточно иметь самую актуальную версию Chrome Canary и активировать соответствующий флаг в chrome://flags.

Отметим, что на данный момент вкладки будут менять свой цвет лишь в том случае, если пользователь установил фон из одной из коллекций, предоставленных Google. Пока что неясно, планирует ли компания реализовать функционал, позволяющий добавлять собственные изображения.