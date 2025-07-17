Наука и технологии
Опубликовано 17 июля 2025, 21:45
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Google начала внедрять ИИ для оптимизации производства ядерных реакторов

В отрасли это вызывает опасения
По информации издания The Register, Google и американская компания Westinghouse Electric, предоставляющая решения в области ядерной энергетики, внедряют нейросеть для оптимизации строительства и работы ядерных реакторов. Проект объединит «ядерно-ориентированную» ИИ-систему HiVE GenAI с большой языковой моделью (LLM) Bertha и облачными технологиями Google Cloud. В Westinghouse утверждают, что их ИИ основан на 75-летнем опыте.
Google начала внедрять ИИ для оптимизации производства ядерных реакторов

© Ferra.ru

Генеральный директор Westinghouse Дэн Самнер заявил, что модульный реактор AP1000 — лучший способ увеличить атомную энергию в США. Рост центров обработки данных требует дополнительных мощностей. Поэтому гидроэлектроэнергия должна поставляться во всё больших объёмах.

По данным аналитического издания Deloitte Insights, на которое ссылается The Register, энергопотребление ИИ-центров через десять лет может вырасти более чем в 30 раз. Westinghouse работает с шестью энергоблоками AP1000, включая два в США и четыре в Китае. Конструкция реактора предусматривает пассивные системы безопасности.

Информации о «ядерно-ориентированном» ИИ не много. Но в отрасли уже обеспокоены тем, что ИИ имеет свойство «галлюцинаций» — неверная интерпретация инструкций, — и как может столь нестабильная технология работать в сфере ядерной энергетики, остаётся неясным.