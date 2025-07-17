Google начала внедрять ИИ для оптимизации производства ядерных реакторов

Генеральный директор Westinghouse Дэн Самнер заявил, что модульный реактор AP1000 — лучший способ увеличить атомную энергию в США. Рост центров обработки данных требует дополнительных мощностей. Поэтому гидроэлектроэнергия должна поставляться во всё больших объёмах.

По данным аналитического издания Deloitte Insights, на которое ссылается The Register, энергопотребление ИИ-центров через десять лет может вырасти более чем в 30 раз. Westinghouse работает с шестью энергоблоками AP1000, включая два в США и четыре в Китае. Конструкция реактора предусматривает пассивные системы безопасности.

Информации о «ядерно-ориентированном» ИИ не много. Но в отрасли уже обеспокоены тем, что ИИ имеет свойство «галлюцинаций» — неверная интерпретация инструкций, — и как может столь нестабильная технология работать в сфере ядерной энергетики, остаётся неясным.