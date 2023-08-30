Google начала встраивать водяной знак SynthID в созданные нейросетями картинки

14:51, 30 августа 2023
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Google начала встраивать водяной знак SynthID в созданные нейросетями картинкиНо пользователям это не видно
DeepMind, дочерняя копания Google, начала встраивать в изображения, сгенерированные ИИ, специальный водяной знак SynthID, который не увидят пользователи, но его можно обнаружить с помощью инструментария, разрабатываемого вендором.
Водяной знак не нарушает ни структуру изображения, ни колористику, «ни его качества, ни впечатлений от него». При этом отредактировать такую картинку и убрать SynthID не получится.
Генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис рассказал, что вендор пока подробностей раскрывать не будет, чтобы хакеры не получили возможности для обхода водяного знака. Однако о нововведении будет рассказано на конференции Google Cloud Next, которая проходит Сан-Франциско с 20 по 31 августа.
Источник:The Verge
Автор:Андрей КадуковТеги: