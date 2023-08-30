Google начала встраивать водяной знак SynthID в созданные нейросетями картинки

Водяной знак не нарушает ни структуру изображения, ни колористику, «ни его качества, ни впечатлений от него». При этом отредактировать такую картинку и убрать SynthID не получится.

Генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис рассказал, что вендор пока подробностей раскрывать не будет, чтобы хакеры не получили возможности для обхода водяного знака. Однако о нововведении будет рассказано на конференции Google Cloud Next, которая проходит Сан-Франциско с 20 по 31 августа.