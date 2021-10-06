Наука и технологии
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Google начнёт прокладывать маршруты, которые меньше всего повредят окружающей среде

Функция уже доступна в США
Google добавила в свои карты новую опцию в рамках политики по защите экологии. Так, Google Maps теперь начнет предлагать водителям маршруты, которые меньше всего повредят окружающей среде.
Google начнёт прокладывать маршруты, которые меньше всего повредят окружающей среде

Об это сообщается в издании The Guardian. Выстраиваемые маршруты, согласно инициативе, позволят водителям оставлять наименьший уровень выброса углекислого газа. При прокладке пути система будет брать во внимание рельеф дороги и загруженность. Причем у приложение будет право автоматически устанавливать дорогу с самым низким уровнем выбросов, если альтернативный вариант занимает столько же времени.

Данный функционал уже сейчас доступен для пользователей из США. В Европе нововведением можно будет воспользоваться лишь в следующем году. Когда оно появится в России — неизвестно.