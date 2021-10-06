Google начнёт прокладывать маршруты, которые меньше всего повредят окружающей среде

Об это сообщается в издании The Guardian. Выстраиваемые маршруты, согласно инициативе, позволят водителям оставлять наименьший уровень выброса углекислого газа. При прокладке пути система будет брать во внимание рельеф дороги и загруженность. Причем у приложение будет право автоматически устанавливать дорогу с самым низким уровнем выбросов, если альтернативный вариант занимает столько же времени.

Данный функционал уже сейчас доступен для пользователей из США. В Европе нововведением можно будет воспользоваться лишь в следующем году. Когда оно появится в России — неизвестно.