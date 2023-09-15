Google начнёт сокращать отделы кадров по всему миру

09:21, 15 сентября 2023
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Google начнёт сокращать отделы кадров по всему мируКомпания трудоустраивает меньше людей
Google в рамках программы по оптимизации расходов начнёт увольнять сотрудников отделов кадров и специалистов по найму. HR-отделы будут сокращены до минимума по всему миру.
© Aric Crabb/TNS
Одна из причин такого решения компании — снижение найма и спад нагрузки на эти подразделения. Специалисты, оставшиеся в штате, сосредоточатся на наборе ключевых сотрудников, в частности инженеров.
В компании заверили, что все уволенные специалисты по подбору персонала получат выходные пособия и причитающиеся бонусы. Интересно, что в течение пандемии Google набрала на работу порядка 50 тысяч человек, но теперь быстро сокращает штат.