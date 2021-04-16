Google наглядно показала, как менялась планета за 37 лет

Согласно опубликованным в блоге Google данным, в сервисе присутствует более 24 млн изображений, которые были запечатлены с 1984 по 2020 год. Весь контент составил 20 тыс терабайт. При создании новой функции Google воспользовалась помощью специалистов NASA, Геологической службы США, Европейского космического агентства и Европейской комиссии.

“Мы надеемся, что такой взгляд на планету положит начало для важных дискуссий, поспособствует новым открытиям и изменит мнение людей о некоторых глобальных проблемах”, — поделились представители компании.