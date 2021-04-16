ferra.ru
Наука и технологии
Сегодня в 06:15

Google наглядно показала, как менялась планета за 37 лет

Благодаря новой функции Google Earth
Американская компания Google решила наглядно показать, как менялась планета за 37 лет под влиянием человеческого фактора. Она добавила в свой сервис Timelapse соответствующую функцию — Google Earth.

Так, благодаря нововведению можно рассмотреть, как с течением лет меняются разные места планеты. Каждому пользователю доступны предложенные локации в интерактивном формате, за изменениями которых за 37 лет можно понаблюдать. Таким образом становится очевидно влияние человека на планету.

Так менялись Дубаи

Согласно опубликованным в блоге Google данным, в сервисе присутствует более 24 млн изображений, которые были запечатлены с 1984 по 2020 год. Весь контент составил 20 тыс терабайт. При создании новой функции Google воспользовалась помощью специалистов NASA, Геологической службы США, Европейского космического агентства и Европейской комиссии.

Мы надеемся, что такой взгляд на планету положит начало для важных дискуссий, поспособствует новым открытиям и изменит мнение людей о некоторых глобальных проблемах”, — поделились представители компании.

Автор: Лилик Ми