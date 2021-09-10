Google наконец-то выпустила тёмную тему для веб-версии поиска

Теперь же новое оформление доступно всем желающим. На выбор пользователю предложено несколько вариантов: светлая тема, тёмная тема и тема, основанная на настройках операционной системы.

Сама настройка доступна по ссылке либо в настройках поиска в правом верхнем углу. Во втором случае надо зайти в подменю «Стиль» и уже там выбрать желаемый внешний вид.

Стоит отметить, что так как Google Поиск является веб-сервисом, новая функция работает не только в Google Chrome, но и в остальных браузерах. В том числе и в Safari от Apple.