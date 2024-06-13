Google наконец-то выпустит часы Pixel Watch нормального размера для мужских рук

После успешного дебюта Pixel Watch и Watch 2, отличавшихся чистым дизайном и закругленными краями, новые утечки показывают, что Google работает над Pixel Watch 3 XL, которые продолжают классический подход компании к дизайну.

Одной из самых частых жалоб на предыдущие модели часов была их небольшая диагональ экрана.

По утечкам от Android Headlines, Google действительно готовит к выпуску смарт-часы с большим экраном. Ожидается, что будут выпущены две модели: Pixel Watch 3 и Watch 3 XL.