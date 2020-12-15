Наука и технологии
Сегодня 13:04
Google нашла способ сократить офисную рабочую неделю до трёх дней
Осталось дождаться подобного и от прочих ИТ-гигантов
Практически сразу, как стало известно об опасности коронавируса, Google попросила всех своих сотрудников из США поработать из дома в течение месяца. В дальнейшем «каникулы» растянулись настолько, что компания планирует вернуть работников в офисы лишь в сентябре 2021 года. Но что ещё более интересно, поисковый гигант, судя по всему, нашёл действенный способ сократить офисную рабочую неделю до трёх дней.
Так, накануне вечером, глава Google Сундар Пичаи разослал сотрудникам компании электронное письмо. В нём он заявил о тестировании внутри компании «гибкой рабочей недели», передаёт The New York Times. Если методика сработает, то работники Google будут посещать офис лишь трижды в неделю, сосредотачиваясь при этом на совместной работе. В остальные дни рабочие моменты будет разрешено решать из дома.
Мы проверяем гипотезу о том, что гибкая модель работы приведет к повышению продуктивности, сотрудничества и благополучия. Ни одна компания в нашем масштабе никогда не создавала полностью гибридную модель рабочей силы - хотя некоторые начинают ее тестировать, поэтому будет интересно попробовать.