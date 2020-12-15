Google нашла способ сократить офисную рабочую неделю до трёх дней

Практически сразу, как стало известно об опасности коронавируса, Google попросила всех своих сотрудников из США поработать из дома в течение месяца. В дальнейшем «каникулы» растянулись настолько, что компания планирует вернуть работников в офисы лишь в сентябре 2021 года. Но что ещё более интересно, поисковый гигант, судя по всему, нашёл действенный способ сократить офисную рабочую неделю до трёх дней.